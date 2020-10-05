密克罗尼西亚5岛国领袖 扬言退出太平洋区域论坛

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（法新社帛琉首都科罗5日电） 帛琉、马绍尔群岛等5个太平洋岛国领导人扬言，除非能由他们选出区域论坛领袖，否则将携手退出论坛。当中国正寻求在太平洋地区扩大势力，这项发展恐添区域不稳定性。

这5国还包括吉里巴斯、诺鲁与密克罗尼西亚联邦（Federated State of Micronesia），5国全都位于密克罗尼西亚群岛。

这些国家的领导人主张，依据「太平洋岛国论坛」（Pacific Islands Forum，PIF）数十年来的非正式协议，该轮到由他们选出秘书长。这5国对中国的立场并不一致。

然而，有数名来自太平洋地区其他国家且高调的候选人，也获提名角逐太平洋岛国论坛秘书长，其中包括库克群岛（Cook Islands）前总理普纳（Henry Puna）。

提出要求的5国领导人周末在帛琉召开「密克罗尼西亚国家总统峰会」（Micronesian Presidents' Summit），会后发表联合公报说，若他们的愿望无法实现，将不惜退出论坛。

公报写道：「若这份协议未获遵守，我们见不到留在太平洋岛国论坛内有何益处。」

这5国若退出，将对仅由18国组成的太平洋岛国论坛带来重大打击。论坛成员除了澳洲与纽西兰，其余皆为小型岛国。

这项发展也可能开启中国在太平洋岛国间扩大影响力的机会。这些国家人口稀少，却极具战略价值。

太平洋岛国论坛原定在8月于万那杜（Vanuatu）召开的年度峰会改选秘书长，但因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情导致峰会取消。

现任秘书长是来自巴布亚纽几内亚（Papua New Guinea）的泰勒（Meg Taylor）。5个密克罗尼西亚岛国属意的人选，则是马绍尔群岛驻联合国大使札基欧斯（Gerald Zackios）。（编译：陈怡君/核稿：张正芊）

© 2020 AFP