川普搭车短暂外出 白宫：医疗团队评估安全

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天搭车暂离军医院，向车外粉丝挥手示意，随即招致医界批评，控他为政治作秀不顾他人染疫风险。白宫表示，车队出发前已采取适当防疫措施。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）表示，这趟车程「很短」，川普是在车程「最后才向支持群众挥手」，之后很快就返回医院套房。

迪尔说，车队出发前「已采取适当防疫措施」，以保护总统和支持他的人员，且是在医疗团队评估安全后才放行。

川普今天短暂离开华府近郊的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center），媒体影片显示，川普戴着口罩坐在黑色休旅车后座，向窗外粉丝挥手致意。多名卫生专家随即上社群媒体批评他「作秀」，还说这证明他什么都没学到。

华特里德国家军事医学中心主治医师、乔治华盛顿大学急诊医学灾难医学负责人菲力普斯（James Phillips）推文说：「总统根本没必要搭车，害得车内每个人现在都要隔离14天。他们可能会生病，可能会丧命。为了政治作秀，川普将他们性命置于险境，真是疯了。」

美国宾州大学医学伦理及卫生政策系主任易曼纽（Zeke Emanuel）也推文批评川普不负责任，让特勤局人员载着染疫的他，还拉上车窗，让他们面临不必要的感染风险，而这一切都是为了作秀。

© 2020 AFP