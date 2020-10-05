巴特勒大三元 热火总冠军赛胜湖人扳回一城

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（法新社奥兰多4日电） NBA迈阿密热火的巴特勒，今天在总冠军赛第3战轰下40分，外带13助攻、11篮板缔造「大三元」，让球队115比104击败洛杉矶湖人。

7战4胜制的美国职篮NBA总冠军赛，西区霸主洛杉矶湖人在前两战打完后以2比0领先东区龙头迈阿密热火，让今天的第3战热火有不能输的压力，因为NBA史上从未有球队能从0比3绝对落后的情况下，连胜4场逆转拿下总冠军。

热火在总冠军赛落后的一大关键是伤兵问题，明星后卫德拉吉奇（Goran Dragic）出现左脚足底筋膜撕裂的伤势，内线好手阿德巴约（Bam Adebayo）左颈也扭伤，两大主力在首战就因伤提前退场，次役双双缺席后，今天再挂免战牌。

今天第3战开打后，靠着严防让湖人单节发生10次失误，热火一度领先达13分，库兹马（Kyle Kuzma）虽砍进一记压哨的三分弹，但热火首节仍以26比23领先湖人。次节在库兹马勾射得手并加罚完成「3分打」后，湖人29比28将比分超前，但热火一波11比0攻势，以44比37要回领先，上半场在巴特勒（Jimmy Butler）独得19分带领下，热火58比54领先。

下半场比赛，热火在欧里尼克（Kelly Olynyk）砍进三分球后，81比70领先湖人达两位数，在巴特勒单节11分带领下，热火打完3节以85比80领先湖人5分。末节湖人打出11比4开局，以91比89超前，此时热火再回敬12比4反击，以101比95要回领先，之后双方拉锯，热火在巴特勒带领下保持领先，最终拿下胜利，目前在总冠军赛以1比2落后。

今天热火除巴特勒有「大三元」表现，欧里尼克（Kelly Olynyk）、赫洛（Tyler Herro）都攻下17分，罗宾逊（Duncan Robinson）、克劳德（Jae Crowder）分别获得13分、12分。

湖人的詹姆斯有25分、10篮板、8助攻的准「大三元」，但却赔上8次失误；莫里斯（Markieff Morris）、库兹马都攻下19分，戴维斯（Anthony Davis）虽获15分，但也有5次失误、4次个人犯规。

© 2020 AFP