巴黎防疫进入最高警戒 酒吧咖啡厅暂时停业

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（法新社巴黎4日电） 法国总理办公室今天宣布，面对2019冠状病毒疾病确诊数飙升，首都巴黎将进入「最高警戒」，酒吧、咖啡厅停止营业至少15天，餐厅维持开放，但须提高防疫限制。

餐厅将实施自主限制措施，例如请顾客登记住家地址，每桌也有人数限制，巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）和巴黎警察局长拉勒蒙（Didier Lallement）明天将再细部说明。

包括里尔（Lille）、里昂（Lyon）、格瑞诺布（Grenoble）、土鲁斯（Toulouse）等大城也都接近进入最高警戒的门槛，可能都将实施类似巴黎的措施。

卫生部长维宏（Olivier Veran）上周宣布，唯有感染率降低，才能避免向为巴黎招牌景象的咖啡厅和酒吧「全面关闭」。

法国单是昨天就通报近1万7000例，是全国开始普筛以来，单日确诊数最高的一天；而根据巴黎医疗卫生署（ARS）数据，巴黎新增确诊比例依旧超过每10万人有250人感染的门槛，因此进入最高警戒。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）坦承，关闭酒吧和咖啡厅对担心的所有人而言，都是「很困难」的决定，「我们是法国人，我们喜欢吃喝、生活，对彼此微笑，亲吻彼此」，「但我们这样做，是因为大家希望我们这样做」。

BFM电视台今天公布民调，显示巴黎和市郊居民有6成1赞成全面关闭酒吧。

但咖啡厅、酒吧、旅馆、餐厅、酒馆和迪斯可的员工组织「旅馆餐饮职业产业联盟」（UMIH）警告，约3万3000店家因防疫限制面临破产，多达25万员工面临失业。

法国昨天新增49例死亡，至今已累计超过3万2000人病故。

© 2020 AFP