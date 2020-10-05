患有慢性病 墨国103岁人瑞战胜病毒

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（法新社墨西哥市4日电） 墨西哥社会安全研究所（IMSS）今天宣布，一名患有慢性肺部疾病的103岁人瑞阿嬷，日前成功战胜2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

隶属墨西哥医疗保健系统的社会安全研究所指出，这名老妇人染疫后，曾住院11天接受治疗。老妇人的全名并未公布，仅知她名叫多纳玛丽亚（Dona Maria）。

多纳玛丽亚采检呈阳性，她虽患有慢性肺疾，但没有其他会加重病情的因子，如糖尿病、肥胖或高血压。

多纳玛丽亚于9月22日被送往西部哈里斯科州（Jalisco）瓜达拉哈拉（Guadalajara）一间地区医院，当时有发烧、呼吸困难和流鼻水等症状。多纳玛丽亚在治疗期间没有动用到呼吸器。

地区医院主任桑杰士（David Sanchez）说：「她总是非常开朗、意识清醒，和医师们说话。她最后甚至还叮咛我们好好照顾自己。她的进展相当好，症状已消除。」

多纳玛丽亚10月2日出院返家。社会安全研究所公布的照片可见，多纳玛丽亚坐在轮椅上被推出医院时，朝着列队欢送的医师们鼓掌致意。

此前更令人讶异的另一起病例位于东南部塔巴斯戈州（Tabasco），当地1名118岁人瑞7月25日确诊染疫，后来顺利痊愈。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP