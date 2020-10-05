法网抱病上场 兹韦列夫不敌义大利新秀辛纳

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（法新社巴黎4日电） 德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）今天不敌义大利新秀辛纳，本届法国网球公开赛男单止步16强；他落败后抱怨，赛前就觉得自己「病好重」，「根本不该出赛的」。

这位第6种子今天在场上明显不太舒服，不时咳嗽之外，还曾请医师和防护员进场。他以3比6、3比6、6比4、3比6败阵后，说自己赛前就已发烧。

法国网球协会（French Tennis Federation, FFT）发声明指出，先前已安排23岁的兹韦列夫接受赛会规定的后续采检，但他「赛前并未谘询赛会医师」。

兹韦列夫上次是在9月29日采检。

这位美国公开赛亚军2日击败义大利选手切奇纳托（Marco Cecchinato）后，跟记者说他体温摄氏38度，让人质疑他今天是否根本不该上场。

兹韦列夫今天赛后表示：「我和切奇纳托打完的晚上就觉得自己病好重，我根本没办法呼吸，你听我的声音就知道。」

「我之前就发烧了，你们知道的，我的体能不是在最佳状态。」

「坦白讲，我今天不该上场，但我原本希望打3盘就赢球之类的。」

他今天有47个非受迫性失误，致胜球却只有20个。

兹韦列夫夏天时参加球王乔科维奇（Novak Djokovic）举办的亚得里亚巡回赛（Adria Tour），多名参赛球员传出染疫之后，兹韦列夫说要自主隔离，但却被人看到开趴狂欢，引来不少批评。

法国网球协会表示，兹韦列夫之前的采检结果在9月30日出炉，结果是阴性，「今天（4日）已经提醒他准备接受下次采检，要在前一次结果出炉的5天内受检」。

辛纳（Jannik Sinner）胜出后，以19岁又56天的年纪，成为继乔科维奇2006年在法网缔造历史以来，闯进大满贯赛男单8强最年轻的男子选手。接下来辛纳将迎战12度法网冠军纳达尔（Rafael Nadal），看能否延续惊奇。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP