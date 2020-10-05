瓜地马拉拦下移民车队 3500宏都拉斯人美国梦碎

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（法新社瓜地马拉市4日电） 瓜地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）今天表示，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）传染疑虑下，瓜国已让一支近3500名宏都拉斯移民组成、朝美国前进的车队回头。

在电视转播的讯息中，贾麦岱表示瓜地马拉维安部队得以「制止」车队，他还说，这支车队是传播病毒的一项因素。

贾麦岱说：「瓜地马拉经历的疫情，耗费我们数个月精力才控制下来。」他补充说，减少进一步接触传染的风险是种「义务」。

根据瓜地马拉移民局（IGM）说法，这支车队1日从瓜国东部入境，在柯林托（Corinto）边界突破军事封锁线，接着分成多组前进已关闭边界的墨西哥。

移民已成为美国总统川普的基本盘等政治保守派的敏感议题，而寻求于下个月3日大选中连任的川普，用抬高关税来威胁墨西哥拿出作为、挡下无证移民。

到了本月2日、3日，数百名瓜地马拉军警人员也架设路障，迫使移民回头，移民中包含幼童和坐轮椅的身障者。

瓜地马拉移民局说，车队中有15人向瓜国申请庇护。

瓜地马拉人口约1700万，自3月以来，2019冠状病毒疾病已造成9万3963人感染，3293人病故。

© 2020 AFP