英超双雄同日落难 曼联利物浦罕逢被血洗

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（法新社伦敦4日电） 英超今天出现史上罕见的强队落难景况。卫冕军利物浦今天作客艾斯顿维拉（Aston Villa）遭2比7血洗惨败，另一劲旅曼联更惨，在主场遭来踢馆的托登罕热刺6比1痛宰，让曾执教曼联的热刺主帅莫里尼奥（Jose Mourinho）快意扬威。

利物浦与曼联今天同日落难，也是两支英格兰最成功球会遭逢各自队史最惨的败仗之一。

这是英超1992年创立以来，曼联第3度在自家的老特拉福球场（Old Trafford）丢失6球以上的败仗；利物浦则是1963年以来首尝丢失7球落败的惨况。

此外，曼联也是1986年以来首度在国内职业联赛开季头两场主场都输球，主帅索尔斯克亚（Ole Gunnar Solskjaer）称这场2011年以来最惨主场落败是他「最糟的一天。」

索尔斯克亚说：「这真令人难堪，全体选手乃至身为主帅的我都觉得很受伤。」

利物浦德籍主帅克洛普（Jurgen Klopp）也对子弟兵崩盘大感意外，这几乎是他执教生涯最惨痛的一次经验。

克洛普说：「我们一直在不该错误的地方掉球，都没有效保护好球，看来我在丢了第一球后就整个乱了套。」

© 2020 AFP