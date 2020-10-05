高加索冲突加剧 红十字会谴责无差别炮击违反国际法

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（法新社日内瓦4日电） 争议地区纳哥诺卡拉巴克（Nagorny Karabakh）点燃亚美尼亚与亚塞拜然之间的战火，红十字国际委员会（ICRC）今天谴责双方部队为此展开无差别炮击，违反国际法。

红十字国际委员会发表上述声明之际，亚美尼亚与亚塞拜然冲突加剧，特别是纳哥诺卡拉巴克地区首府史提帕纳科特（Stepanakert）自2日开始便遭遇猛烈炮击。

亚塞拜然国防部说，亚美尼亚部队对亚塞拜然西部城市甘贾（Ganja）发动炮击；亚塞拜然第2大城甘贾人口超过33万。

两国互控对方锁定平民百姓为攻击目标。

红十字国际委员会欧亚大陆地区主任舒普（Martin Schuepp）说：「ICRC强烈谴责（两国部队）据报在城市、乡镇和其他人口稠密地区，使用爆炸性武器进行无差别炮击和其他非法攻击。」

红十字国际委员会在声明中说：「国际人道法禁止无差别和不成比例的攻击。」

这份声明还说：「在人口稠密地区使用重型爆炸性武器发动攻击频率激增，正在对平民造成致命伤害。」

亚美尼亚和亚塞拜然当局通报，自冲突爆发以来，已酿成近250人死亡，其中包括近40名平民。

红十字国际委员会敦促各方采取「一切可行措施」来保护平民和民用基础设施，「使国际人道法规定的义务」。

这个援助团体哀叹说，炮击摧毁或损坏了数以百计民宅和重要基础设施，例如医院和学校。

亚美尼亚分离主义分子掌控的纳哥诺卡拉巴克位于亚塞拜然境内，未与亚美尼亚相连。

苏联解体期间，纳哥诺卡拉巴克地区宣布脱离亚塞拜然独立，在1990年代初期引发战争，造成3万人丧命。

尽管1994年达成停火协议，当地仍动荡不安，边界时有冲突，而解决冲突的谈判进展甚微。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP