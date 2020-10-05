COVID-19全球确诊逾3524万例 超过103.7万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少103万7971人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过3524万3990例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2435万4200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球4日通报新增3912人病殁、26万5563起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（903死）、美国（390死）与巴西（365死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计20万9734人病故、741万8737例确诊，至少291万1699人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万6352人丧生、491万5289例确诊）、印度（10万2685人丧生、662万3815例确诊）、墨西哥（7万9088人丧生、76万1665例确诊）及英国（4万2350人丧生、50万2978例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有99人染疫丧命；其次依序为比利时（87人）、玻利维亚（69人）、巴西（69人）及西班牙（69人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计35万4094死、964万2045例确诊；欧洲累计23万5553死、579万8368例确诊；美国和加拿大共计21万9215死、758万4893例确诊。

亚洲共计14万4479死、860万351例确诊；中东地区共计4万7140死、206万9460例确诊；非洲共计3万6508死、151万6886例确诊；大洋洲共计982死、3万1995例确诊。

© 2020 AFP