LGBT团体发行童书 匈牙利总理要同性恋远离孩子

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（法新社布达佩斯4日电） 今天被问到一本有同性恋角色在其中的儿童书籍、被极右派政治人物撕碎一事，匈牙利总理奥班表示，同性恋应该「离我们的孩子远点」。

奥班（Viktor Orban）在接受例行性访问时说：「匈牙利有与同性恋相关的法律，那些条文的订定是根基于特别的宽容和耐心。」

奥班说：「但你不能跨越红线。」他指出，这本引起引议的童书出版是「挑衅的行为」。

他说：「总括来说，我对这件事的看法是，离我们的孩子远一点。」

在同性恋、双性恋、跨性别者（LGBT）协会出版一本童书引发争议后，导致奥班今天这样的发言。这本书名为「写给每个人的童话」（Storyworld is for everyone，暂译），其中有些角色是同性恋。

该书根据着名的童话故事改写，书中主要的角色都是来自包括LGBT社群在内的边缘化、弱势少数群体。

其中一个故事，灰姑娘是女同性恋，另一个故事中，屠龙者是变性人。

一个保守派团体呼吁，要让那本书下架，而一位极右翼政治人物，称该书是「为同性恋宣传」，并在一个记者会上当场撕碎该书。

这样的噱头招致匈牙利出版与书商协会（Hungarian Publishers and Booksellers' Association）谴责，并将其与「纳粹焚书及共党销毁书籍」相提并论。

在奥班治国超过10年后，反同性恋的情绪高涨，导致这次的争议发生。

2010年掌权后，奥班修改该国宪法，把婚姻定义为一男、一女的结合。

© 2020 AFP