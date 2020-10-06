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（法新社香港6日电） 亚洲股市接棒美股涨势，今天再度收高。美国国会有望通过新经济刺激方案，加上外界看好民主党总统候选人拜登成为下任美国总统，也推升风险较高资产需求。

美国总统川普近日宣布自己确诊染疫，在医院接受治疗后已返回白宫，这个消息解除了11月3日总统大选的一大不确定因素。有些人担心总统大选可能会延后。

由于川普状况好转，2日收黑的美股3大指数昨天全数收涨，那斯达克指数劲扬逾2%。分析师指出，川普接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，检测结果呈阳性反应，可能是美国国会议员最终通过新纾困方案所需要的刺激。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）和众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）上周重启谈判，不只通电话还面对面进行协商。

裴洛西的副幕僚长哈米尔（Drew Hammill）说，他们两人计划今天会再通电话。

东京股市上涨0.52%，首尔股市小涨0.34%，香港股市上涨0.90%，曼谷股市扬升0.58%，台北股市上涨1.24%，新加坡股市小涨0.48%，威灵顿股市上扬0.65%，雪梨股市上涨0.34%，雅加达股市扬升0.82%。

上海股市因逢国定假日休市一天。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP