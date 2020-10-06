全球确诊逾3553万例 超过104万人病殁

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（法新社巴黎6日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾6日晚间7时），全球至少104万5097人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），超过3553万7050例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有2457 万1900人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球5日通报新增6816人病殁、29万5836起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为墨西哥（2789死）、印度（884死）与阿根廷（450死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万196人病故、745万8982例确诊，至少293万5142人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万6675人丧生、492万7235例确诊）、印度（10万3569人丧生、668万5082例确诊）、墨西哥（8万1877人丧生、78万9780例确诊）及英国（4万2369人丧生、51万5571例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有100人染疫丧命；其次依序为比利时（87人）、玻利维亚（70人）、巴西（69人）及西班牙（69人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计35万8115死、971万517例确诊；欧洲累计23万6270死、587万4335例确诊；美国和加拿大共计21万9688死、762万6997例确诊。

亚洲共计14万5583死、867万2807例确诊；中东地区共计4万7804死、209万6572例确诊；非洲共计3万6651死、152万3743例确诊；大洋洲共计986死、3万2079例确诊。

© 2020 AFP