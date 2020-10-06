兹韦列夫发烧打法网 筛检结果显示未染疫

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（法新社巴黎5日电） 德国网球好手兹韦列夫4日在法网男单止步16强，赛后他证实自己身体不适，但他也在今天表示，他的2019冠状病毒疾病筛检结果呈阴性反应。

名列今年法国网球公开赛男子单打第6种子的兹韦列夫（Alexander Zverev），4日在场上明显不太舒服，除了不时咳嗽之外，还曾请医师和防护员进场。

兹韦列夫以3比6、3比6、6比4、3比6败给义大利新秀辛纳（Jannik Sinner）后，坦承自己赛前就有发烧症状，让人怀疑他是否感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

世界排名第7的兹韦列夫在Instagram写道：「我想向各位更新一下，我的2019冠状病毒疾病筛检再次呈阴性反应。」

「昨天我的状况未达100%，我需要几天时间复原。」

23岁的兹韦列夫赛后曾说他「不该下场比赛」，并抱怨自己「病得严重」。

法国网球协会（FFT）4日声明表示，大会有安排兹韦列夫接受规定的2019冠状病毒疾病筛检。在今天之前，他上次接受检测是在9月29日。但法国网球协会也提到，兹韦列夫「赛前并未谘询大会的医师」。

兹韦列夫今天告诉德国欧洲体育台（German Eurosport），他正苦于感冒。

他说：「我们已经在气温只有（摄氏）8度、下着毛毛雨的情况下，打了两周比赛。一开始我的喉咙有点痛，然后就感冒了，接着烧到37.6度。」

他补充道，就他的理解，他没有义务要告知大会官员他生病的事。

兹韦列夫今年在美国网球公开赛获得亚军。他10月2日在法网赛事击败义大利选手切奇纳托（Marco Cecchinato）后，告诉记者他的体温达到摄氏38度，引发大会是否该允许他出赛的疑虑。

法国网球协会4日表示，根据9月30日收到兹韦列夫的病毒筛检结果，是呈阴性反应。

由于疫情肆虐，法网今年比赛时间从传统上的5、6月，延后了4个月举行。

近期巴黎的染疫人数激增，卫生规范因而紧缩，每天只准许1000人进场观看法网赛事。

© 2020 AFP