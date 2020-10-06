太空人轰垮运动家 夺美联分区系列赛首胜

广告 继续浏览后续

（法新社奥克兰5日电） 柯利亚今天挥出双响炮，率休士顿太空人10比5击败奥克兰运动家，在美国职棒大联盟MLB美国联盟5战3胜的分区系列赛拿下首胜。

比赛前半段，两队就火力全开，戴维斯（Khris Davis）2局下的两分炮让第2种子奥运动家先驰得点，墨菲（Sean Murphy）3下的阳春弹把优势扩大到3比0。

第6种子太空人不遑多让，4局上布莱格曼（Alex Bregman）击出阳春全垒打，柯利亚（Carlos Correa）再补个两分炮，让球队3比3扳平。

但运动家4下靠欧尔森（Matt Olson）阳春炮要回领先，5下再藉坎哈（Mark Canha）的高飞牺牲打追加优势，以5比3领先太空人。

6上太空人反扑，两出局后瑞迪克（Josh Reddick）靠运动家失误上垒，接下来马多纳多（Martin Maldonado）、斯普林格（George Springer）、阿图维（Jose Altuve）、布兰特利（Michael Brantley）连续4支安打扫回4分，让太空人7比5超前。

柯利亚7上再开轰，9上再挥出带有打点安打，古利尔（Yuli Gurriel）同个半局击出高飞牺牲打，让太空人终场10比5胜出。

柯利亚今天包括击出「双响炮」在内，5打数3安打，有4分打点，开路先锋斯普林格有5打数4安打的强势演出，阿图维、布莱格曼都有4打数2安打的成绩。

© 2020 AFP