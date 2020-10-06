研究宇宙奇特黑洞 英德美学者获诺贝尔物理学奖

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（法新社斯德哥尔摩6日电） 诺贝尔奖委员会今天宣布，英国学者潘罗斯、德国学者根策尔及美国学者吉兹因为发现宇宙最奇异现象之一「黑洞」，获得2020年诺贝尔物理学奖殊荣。

诺贝尔奖委员会表示，今年89岁的潘罗斯（Roger Penrose）利用广义相对论证明黑洞能形成而受到表彰。

今年68岁的根策尔（Reinhard Genzel）及55岁的吉兹（Andrea Ghez）共同获奖，因为他们发现「一个看不见的极大质量物体支配我们银河系中心的恒星运行」。

潘罗斯任职英国牛津大学（Oxford University）。吉兹是美国加州大学（University of California）物理学和天文学教授。

根策尔则在德国马克斯普朗克地外物理学研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）及加州大学服务。

潘罗斯于1965年利用数学模型证明黑洞能形成，没有任何东西能逃离黑洞，即使光线也不例外。他的计算证明，黑洞是爱因斯坦广义相对论的直接结果。

黑洞是重型恒星受自身引力作用，塌陷形成的极高密度物体。

根策尔及吉兹自1990年代初期领导研究，两人聚焦于银河系中心名为人马座A*（Sagittarius A*）的区域。

两人使用世界最大的望远镜发现到，一个质量非常巨大的看不见物体吸引着周围恒星，使我们的银河系产生独有的漩涡。这个物体的质量是太阳质量的大约400万倍。

两人特别研发出的方法，得以穿透星际气体和星尘形成的巨大星云，观测银河系中心。两人也创造出新技术，矫正地球大气层引发的影像扭曲。2019年4月，天文学家揭露史上首张黑洞照片。

© 2020 AFP