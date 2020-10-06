终止疫情 诺贝尔医学奖得主：有赖政治意志

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（法新社纽约5日电） 荣获今年诺贝尔医学奖的3位英、美学者今天表示，科技进步与国际合作有助科学理解2019冠状病毒疾病，但要终止疫情仍有赖政治意志，落实病毒学家认可的戴口罩与维持社交距离。

美国学者阿特尔（Harvey J. Alter）、莱斯（Charles M. Rice）和英国学者贺顿（Michael Houghton）因发现C型肝炎病毒，获得今年诺贝尔医学奖。在不同的记者会场合里，3位得主都提及他们当年为取得研究成果，总是要花费很长的时间，如今拜科技进步之赐，现在取得成果已快上许多。

现年68岁的莱斯表示，当年单是为排列出单一病毒的基因组就得耗时数月，「如今人们只需几个小时，对照现在人们在2019冠状病毒疾病（COVID-19）了解程度所取得的进展速率，更是惊人」。

对贺顿来说，科技的进步，特别是关于疫苗研发「将使疫情拨云见日」。莱斯也说，透过全球科学合作来因应新型冠状病毒大流行「有助日后对抗新的病毒」。

阿特尔表示，每年夺走约40万条人命的C型肝炎病毒，如今已更易于检测和投药治疗。人们需要的是政治意志来根绝C肝，对付COVID-19也是，「需要做的工作主要就是检测、治疗。倘若我们已经有更快的COVID-19 检测与治疗方式，道理与原则都是一样的」。

贺顿还说，遵守基本卫生规定为防疫所必要，「当你看到不是每个人所为都照着病毒学家认可的方式，就会感到不安，这些方式包括维持社交距离与戴口罩等，以此类推」。

© 2020 AFP