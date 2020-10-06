美日澳印外长会谈 蓬佩奥批评中国恶意活动

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（法新社东京6日电） 美国国务卿蓬佩奥今天在东京和亚太地区主要盟邦会面时，警告他们关切北京「在这个地区的恶意活动」，并提倡联合阵线对抗日益独断的中国。

蓬佩奥（Mike Pompeo）今天在东京与日本、澳洲及印度外长举行「四方安全对话」（QUAD），这是蓬佩奥自2019年7月以来首度访问东亚，但总统川普及白宫幕僚及顾问确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，蓬佩奥取消访问韩国与蒙古行程，仅在日本停留一天。

美国国务院官员说，蓬佩奥首先和澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）会面，「讨论他们对中国在这个地区恶意活动的共同关切」。

美国、澳洲及印度都和中国存有争执，这使日本处于微妙的地位，既要和盟邦站在一起，同时又要试着保持与中国逐渐改善的关系。

自从日本新任首相菅义伟上个月就任以来，蓬佩奥是首位拜访日本的美国高级官员。蓬佩奥说，他有信心东京和华盛顿的立场一致。

蓬佩奥在安全、人权及2019冠状病毒疾病流行等议题上猛烈批评中国，川普政府试图在11月3日美国总统选举前将疫情流行直接归咎于北京。

蓬佩奥领导一场国际运动，呼吁其他国家避开中国，包括中国科技。

但是日本坚持会谈不针对任何国家，日本外务省提供的双边会谈概要显示，会谈涉及「东海、南海和北韩情势」。

© 2020 AFP