考量抗疫 中俄等国吁美等西方国家停止制裁

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（法新社纽约联合国总部5日电） 中国、俄罗斯和其他20多国，声称受制裁的国家更难应付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，呼吁美国和西方国家停止单方面制裁。

中国大使张军在联合国发表的声明中提到，他们要控诉美国侵犯人权、有系统性的种族歧视，以及妨碍被施加经济制裁国家的发展。

以中、俄为首的国家在声明中说：「因应2019冠状病毒疾病及从中复苏，需要全球团结和国际合作。」

「然而，我们持续目睹了单方面强制性措施的实施，有违联合国宪章和国际法的宗旨和原则。」

这份声明由中国、俄罗斯、北韩、伊朗、尼加拉瓜、委内瑞拉及其他被美国施加惩罚性制裁的国家共同签署。

声明送交联合国大会（UN General Assembly）第3委员会，此委员会专责人权和人道相关事务。

过去4年间，美国和欧洲联盟（EU）加速利用制裁来惩罚一些国家的行为，例如俄罗斯入侵克里米亚（Crimea）、北韩与伊朗的核子计画、委内瑞拉领袖的苛政及滥权等。

制裁措施包括试图将这些国家或其政治实体排除在以美元为基础的全球贸易体系之外，并在某些司法管辖区扣押资产。

© 2020 AFP