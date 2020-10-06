英国漏计近1.6万染疫病例 卫生大臣归咎老旧电脑系统

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（法新社伦敦5日电） 英国英格兰公共卫生署日前漏计近1万6000起2019冠状病毒疾病（COVID-19）阳性病例。英国卫生大臣韩考克今天把此事归咎于「老旧电脑系统」。

韩考克（Matt Hancock）将官方数据遗漏阳性采检结果一事，怪罪于过时的软体，并坦承此事已影响追踪接触史的工作。

韩考克表示，英格兰公共卫生署的「老旧电脑系统」，使得9月25日到10月2日间的1万5841笔病例未能纳入每日数据。

不过韩考克坚称，「我们对这种疾病及其影响的评估，并未因资料结果而出现实质上的改变」；他还说，每个采检结果呈阳性反应的人，都照常收到采检结果。

英国「卫报」（The Guardian）报导，一间实验室以逗号分隔值（CSV）档案格式传送每日采检报告；报告接着被载入微软（Microsoft）试算表软体Excel，但Excel档案最多只有104万8576列，若英格兰公共卫生署采用的是旧版Excel，更仅限6万5536列。

当Excel打开的CSV档案内容大于上述列数，下方超出的资料将被完全截去。也就是说，实验室执行的采检次数若达上百万次，英格兰公共卫生署迟早会无法读取。

© 2020 AFP