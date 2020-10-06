蓬佩奥痛批中国胁迫行动 吁盟国联合对抗

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（法新社东京6日电） 美国国务卿蓬佩奥今天在东京警告亚洲盟国，关切北京「在这个地区的恶意活动」，并针对中国在台湾海峡等地的行动，呼吁盟国团结对抗中国的「剥削、贿赂与胁迫」。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在东京与日本、印度和澳洲外长举行「四方安全对话」（QUAD）时，提倡联合阵线对抗日益独断的中国。不过，会中以蓬佩立场最为强硬，他提及「起自武汉的疫情因为中国共产党的掩盖而大大恶化」。

他警告：「如今比以往更为重要，我们必须合力保护我们的人民与伙伴，免于中国共产党的剥削、贿赂和胁迫。」他又说：「我们在南海与东海、湄公河、喜马拉雅山区和台湾海峡都见到这种情况。」

虽然澳洲外长潘恩（Marise Payne）意有所指表示，希望这个地区「能讲规则，而非只讲权力」，但蓬佩奥的说法并未获得与会各国外长完全附和。

美国、澳洲及印度都和中国存有争执，这使得由新首相菅义伟领导的日本处于微妙的地位，既要和盟邦站在一起，同时又要试着保持与中国逐渐改善的关系。

值得注意的是，日本外相茂木敏充在致词时并未提及中国，而日本政府也强调，这次会谈并非针对任何国家。

茂木敏充在会谈开始时说：「近来，现有国际秩序受到各方面的挑战，而新型冠状病毒疫情加速了这种趋势。我们四个国家的共同目标是强化自由、开放和以规则为基础的国际秩序。」

印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）则指出，在疫情流行期间这场会谈还能够进行，证明了这个联盟关系的重要。

© 2020 AFP