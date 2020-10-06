IMF总裁：疫情重创全球经济 不如预期糟糕

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（法新社华盛顿6日电） 国际货币基金总裁乔治艾娃今天表示，疫情引起的全球经济低迷，因为各国政府砸钱救市，所以情况没有原先担心的那么糟糕。但她警告，距离危机结束还很远。

国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）表示：「目前情况没有那么严重…2020年全球经济预测可能会小幅上修。」国际货币基金和世界银行（World Bank）下周将联合举行秋季会议，国际货币基金届时会公布更新版的预测报告。

世界银行6月预测全球国内生产毛额（GDP）将萎缩接近5%，但第2和第3季结果却比预期好。

乔治艾娃赞许「非凡的政策措施对世界经济起了稳定作用」，全球对家庭和企业的财政援助规模高达12兆美元。

但她警告各国政府，不要过早撤回它们提供的援助，因为明年前景混沌不明，且充斥着不确定性和风险。

乔治艾娃说，全球超过100万人染疫死亡，「这场灾难离结束还远得很。所有国家如今都面临『漫长攀登』，是段艰难路途，漫长、崎岖且不确定」。

美国和欧洲的低迷经济虽然痛苦，但没有经济学家一开始担心的那么糟糕，中国正呈现「比预期还快复苏」。

但其他地方的状况就很差。她说：「在低收入国家，冲击强烈到，恐面临『失落世代』风险。」

「现在也存在因失业、破产和教育中断等造成严重经济创伤的风险。」

© 2020 AFP