IMF紧急援助28穷国抗疫

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（法新社纽约5日电） 国际货币基金（IMF）今天批准一笔给全球28个最贫穷国家的新紧急援助款，以帮助他们减轻债务，并对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情有更好的因应。

国际货币基金今天做此宣布目的是要帮助这28国在接下来6个月偿还债务，并在疫情期间「挪出珍贵的财政资源，用于重要的紧急医疗和其他援助努力。」国际货币基金4月中也针对25个国家采取类似措施。

获得第2批援助的28国有阿富汗、布吉纳法索、蒲隆地、中非共和国、查德、刚果民主共和国、衣索比亚、甘比亚、赖比瑞亚、马达加斯加、马拉威、莫三比克、尼泊尔、尼日、卢安达、索罗门群岛、坦尚尼亚、叶门等。

国际货币基金表示，马利也有资格获得援助，但尚未被列入名单，因为国际社会是否承认现在掌权的马利军政府仍不明朗。

债务减免将由「灾难遏制和纾困信托」（Catastrophe Containment and Relief Trust，CCRT）资助，该信托让国际货币基金可以对遭受自然灾害或公共卫生危机所打击的最贫穷和最脆弱国家提供补助。

在该信托有足够资金的前提下，可以提供名单上的国家两年补助直至2022年4月中为止，总金额估计达9亿5900万美元。

信托目标筹措总额14亿美元的可用资金。截至目前为止，已经有数个国家捐款，金额已达5亿650万美元。这些国家包括英国、日本、德国、荷兰、瑞士、挪威、中国、墨西哥、瑞典、保加利亚、卢森堡和马尔他。（译者：李晋纬/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP