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（法新社香港7日电） 美国总统川普宣布停止共和党就刺激经济法案与民主党间的谈判，但说会在选后通过重大振兴法案，并聚焦于勤奋美国人民和小型企业，亚洲股市今天走势震荡，但终场仍涨多跌少。

美国国会议员对疫情纾困法案经数个月讨价还价，总算看似要有所进展之际，川普昨天却宣布暂停协商，华尔街股市应声下跌。市场先前对协商获突破寄予希望，认为将对陷入困境的经济有所助益，带动美股走高。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）稍早才警告，若未能达成协议，将造成美国人「不必要的困难」。分析师也表示，这将对占经济成长一大部分的消费支出，带来主要影响。

道富集团（State Street Corp.）策略师魏斯（Emily Weis）告诉彭博电视：「股市会涨这么多，真的是因为世界各国央行和政府祭出前所未见的刺激方案所推动，当中有大部分是来自美国。」

然而，亚股开盘后不久随即走低，许多国家股市之后陆续收复失土，终场涨多跌少，但涨幅多不大。

香港股市上涨1.09%，首尔股市上扬0.89%，曼谷股市扬升1.08%，台北股市小涨0.33%，新加坡股市小涨0.36%，雪梨股市上涨1.25%，雅加达股市扬升0.10%，威灵顿股市上扬0.34%。

东京股市小跌0.05%，马尼拉股市下跌0.72%。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

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