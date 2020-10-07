因基因编辑技术 美法两女学者获颁诺贝尔化学奖

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（法新社斯德哥尔摩7日电） 2020年诺贝尔化学奖得主今天揭晓，美国籍的道纳与法国籍的夏彭提耶两人共享殊荣，她们都致力研究称为CRISPR-Cas9基因剪刀的基因编辑技术。两人也曾因此获台湾的唐奖。

现年51岁的夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）与56岁的道纳（Jennifer A. Doudna），分别是第6与7位获得诺贝尔化学奖的女性。

夏彭提耶在研究一种常见的有害细菌时，发现了先前从未得知的分子，这是这种细菌先天免疫系统的一部分，能藉由切割病毒部分的DNA使它们变得无害。

2011年她发表研究后与道纳合作，重建这种细菌的基因剪刀（genetic scissors），并简化这个工具，如此更便于使用及运用在其他的基因素材。

当时他们对基因剪刀重编码，以便在预定位置切割任何DNA分子，因此为科学家重写被剪断DNA的生命密码开创新猷。

这项CRISPR-Cas9基因编辑技术已用于大幅提高农作物的抵抗力，改变农作物的遗传密码，得以更完善抵抗旱灾和虫害。

这项技术也催生创新的癌症疗法，许多专家并希望有一天能藉由操纵基因的方式让遗传性疾病可以治愈。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP