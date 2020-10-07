斯普林格双响炮轰运动家 MLB太空人2连胜听牌

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（法新社洛杉矶6日电） 斯普林格今天挥出双响炮，让太空人5比2击败运动家，拿下2连胜后，在MLB美联分区系列赛听牌。

美国职棒大联盟MLB美国联盟第6种子休士顿太空人与第2种子奥克兰运动家，在5战3胜制的分区系列赛首战上演「烟火秀」，太空人最终10比5获胜。

今天的第2战，两队再度展开全垒打大战。

运动家的戴维斯（Khris Davis）再次于2局下半开轰让球队先驰得点，太空人则在3上立刻靠斯普林格（George Springer）的两分炮将比分超前，并在4上追加1分，取得3比1领先。

运动家4下靠平德（Chad Pinder）的阳春弹追回1分，但下半局马多纳多（Martin Maldonado）、斯普林格接连开轰，太空人再添两分，以5比2领先。

接下来的4局，两队都没有再拿下分数，最终太空人以3分之差获胜。

斯普林格今天4打数2安打，2支安打都是全垒打，为太空人打进3分，是球队赢球一大功臣。

另外，太空人的巴尔德斯（Framber Valdez）今天先发投7局，有4次三振、1个保送，被击出2支全垒打在内的5支安打，丢掉2分都是自责分，最后获得胜投，也是太空人获胜关键。

© 2020 AFP