欧盟气候研究组织：9月创历来高温纪录

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（法新社巴黎7日电） 欧洲联盟地球观测计画（Earth Observation Programme）今天表示，今年9月地球表面的气温较历来的9月温暖，且1月以来的气温和史上最热的2016年同一期间相差无几。

根摅欧盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service），今年有3个月创下高温纪录，分别是1月、5月和9月。

哥白尼气候变化服务资深科学家范柏格（Freja Vambourg）告诉法新社：「2016年和2020年的1月到目前这段期间几无差异。」

从去年9月至今年9月，地球温度比工业化前高出将近摄氏1.3度。

这项发现令人非常忧心，因为非常接近联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）2018年报告提出的摄氏1.5度门槛。报告中阐述地球升温摄氏1.5度后将产生的重大冲击。

截至目前，地球温度平均高出摄氏1度，这已足以增加致命热浪、干旱与热带风暴发生的频率，而且风暴将因海平面上升变得更具破坏性。

根据欧盟数据，自1970年代晚期以来，全球气温每10年增加摄氏0.2度。

西伯利亚北部9月气温「异常地高」，而且当地和北极圈大部分地区已连续数月出现惊人的温暖天气。

9月对中东地区来说也非常难熬，土耳其、以色列与约旦等国气温纷纷创新高；北非和西藏部分地区同样非常炎热，洛杉矶郡9月初曾在在白天记录到摄氏49度高温。

© 2020 AFP