民调落后经济差 川普利空罩顶

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天出院返回白宫后，不只向2019冠状病毒疾病（COVID-19）宣战，对糟糕的民调以及重陷混乱的经济同样嗤之以鼻；民主党对手拜登则呼吁国人团结一心，对抗「黑暗势力」。

最新民调预测拜登（Joe Biden）将大获全胜，根据美国有线电视新闻网（CNN）调查，全国可能投票的选民有57%表示会投给拜登，川普只有41%；女性则有66%支持拜登，仅32%说会投给川普。

川普2016年胜选上台以来，少有安乐日子可过。他染疫住院3天后昨天出院，虽仍在接受强效鸡尾酒疗法治疗，但眼见选战仅剩4周，拜登民调又在他住院期间突飞猛进，只能匆忙重拾竞选行程。

川普在演说中告诉美国人，不该再畏惧COVID-19，「别让它主宰你」。他说，COVID-19被看得太过严重，还自诩为斗士，可以轻松战胜病毒。

今天他则把矛头指向媒体，炮轰媒体不多着墨他的诸多政绩：「这些假新闻媒体拒绝讨论经济还有股市有多好，包括川普政府做得有多棒。我们很快就会创纪录了。」

但事实上，川普几乎在各个领域都陷入麻烦，曾是他强项的经济，也没帮到他的忙。

疫情带来的重大冲击还没开始缓解，今天川普却停止与国会协商振兴企业的纾困案。他指责民主党人寻求「纾困经营不善、高犯罪的民主党州」，还说协商只可能在选后才展开，「在我胜选之后」。

共和党人的强硬策略让拜登怒不可遏，他说，川普「背弃」因为这场危机而受苦的美国人。

拜登则坚守目前为止都还算成功的选战策略，以民众普遍渴望冷静为诉求，今天造访美国内战战场宾州盖茨堡（Gettysburg）时，谈起要拯救「美国的灵魂」。

「黑暗的势力、分裂的势力、过去的势力正在把我们分开、压制我们，让我们退缩。」

「我们可以结束这个对立的年代，可以终结仇恨和恐惧，我们可以做最好的自己－－美国。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP