法美学者摘化学奖 诺贝尔科学奖项首颁给全女性组合

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（法新社斯德哥尔摩7日电） 法国学者夏彭提耶和美国学者道纳今天荣获诺贝尔化学奖，表彰她们开发出被称为「基因剪刀」的CRISPR/Cas9基因编辑技术。这是诺贝尔科学奖项首度颁给全为女性组合。

这项技术过去已多次叩关诺贝尔奖，不过夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）透过电话连线向瑞典斯德哥尔摩的记者表示，接到通知获奖的报喜电话依然很惊讶。

她说：「奇怪的是，我已被告知过好几次（可能会获奖），但当真的获奖时，反而感到非常惊讶，而有不真实的感觉。」

她还说：「但显然这是真的，所以我现在必须要习惯它了。」

51岁的夏彭提耶和56岁的道纳（Jennifer Doudna）分别成为第6和第7位获得诺贝尔化学奖的女性，而且这是诺贝尔3项科学奖项中首度颁给全为女性组合。

夏彭提耶告诉记者，她第一优先视自己为「一位科学家」，但希望这个奖项能「向年轻女孩发出真正强大讯息」。 她说：「我真的是刚刚才知道，我很惊讶。我睡太熟了。」

道纳又说：「我最大的希望是，利用这项技术来做善事，揭开生物学中的新奥秘并造福人类。」

© 2020 AFP