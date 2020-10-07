纳达尔直落3击落义19岁新秀 挺进法网男单4强

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（法新社巴黎7日电） 西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）今天在法国网球公开赛以直落3盘击败义大利新秀辛纳（Jannik Sinner），挺进男单4强，续朝个人13度在法网登顶迈进。

这场比赛打完已是凌晨1时30分，气温也降到摄氏12度，纳达尔说，在这种条件下打球有点「危险」。

在法网摘下12冠的纳达尔以7比6（7/4）、6比4、6比1直落3盘击败义大利19岁小将辛纳；这是纳达尔生涯第100场法网赛事，战绩98胜2败。

纳达尔下一役将迎战阿根廷好手史瓦兹曼（Diego Schwartzman），双方生涯10次交手，纳达尔以9胜1败占上风。纳达尔本届法网若顺利称王，就能追平瑞士天王费德尔（Roger Federer）20座大满贯赛男单金杯的纪录。

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行影响，延后4个月的法网首度在秋天登场，让习惯了西班牙马约卡（Mallorca）温暖阳光的纳达尔超不适应。

纳达尔说：「我知道足球员也是在这样的条件下上场，但他们整场都在活动。」

他说，网球选手不时得停下来再开始，「我想，在这种非常恶劣的条件下打球，对身体有点危险」。

他对大会在中央球场（Philippe Chatrier Court）安排5场赛事也抱怨连连。

34岁的纳达尔在创下法网史上最晚完赛纪录后说：「我不知道他们为什么要在中央球场安排5场赛事。这有风险。」等纳达尔开完赛后记者会，时间已经是凌晨2时10分。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP