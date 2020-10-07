美国白人警察射杀非裔公民遭控谋杀

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（法新社休士顿6日电） 美国德州当局今天表示，一名白人警察射杀一名据称试图制止打斗的非裔男子，因而遭控谋杀罪，这是美国警方最新一起疑似错杀案件。

警员卢卡斯（Shaun Lucas）遭控3日晚间击毙31岁的无武装男子普莱斯（Jonathan Price），事发地点在距离达拉斯100公里的小镇沃夫城（Wolfe City）。

受害者家属的律师梅瑞特（Lee Merritt）表示，普莱斯看见一名男子攻击一名女子，插手阻止，当警方抵达现场时，他有举起双手。

德州公共安全局（Department of Public Safety）发布声明表示，卢卡斯要逮捕普莱斯时，他做出没有威胁性的姿势抵抗，并开始走离现场，卢卡斯先后使用泰瑟电击枪（Taser）和手枪射击他。

公共安全局说道：「德州骑警（Texas Rangers）以谋杀罪控告警员卢卡斯。」声明又说，初步调查显示他的行为「并不合理」。卢卡斯目前已遭逮捕，保释金订在100万美元。

美国今年连连出现非裔公民死于白人警察之手的案件，引起全国公愤，激起抵制警方种族主义和暴力的大规模抗议。

其中两起案件备受瞩目，一起是26岁女子泰勒（Breonna Taylor）3月时于寓所遭肯塔基州警方射杀；另一起则是5月间发生在明尼阿波利斯（Minneapolis），46岁的佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝盖压住脖子达近9分钟而死亡。

© 2020 AFP