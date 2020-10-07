美FED主席：更多政府金援有助经济更快复苏

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（法新社华盛顿6日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天说，有更多政府援助用来防止失业扩大，美国才能从新型冠状病毒疫情造成的经济衰退「更强劲、更迅速」复苏。

美国国会今年3月通过2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（Cares Act）以振兴经济。然而，这份纾困措施已到期失效。

依据3月通过的法案，失业者每周可多领600美元补助，小企业也可申请贷款和津贴。

鲍尔在一场经济会议中表示：「援助太少会导致复苏乏力，给家庭和企业制造不必要的困难。」

他说：「即使最终政策行动多过实际需要，也不会被白白浪费掉。」

鲍尔向来认为可能还需要更多经济援助；他警告，如果经济改善速度缓慢，可能引发典型的衰退。

他还说，长期「没必要的缓慢进展」恐持续加剧经济中现存的差距，后果「会很惨」。

民主党籍联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在国会提出一套规模达2.2兆美元的经济刺激措施，但总统川普政府想把经费控制在1.6兆美元以内。

裴洛西今天说：「鲍尔的警告再清楚不过：必须立即采取强而有力的行动，以避免新型冠状病毒大流行造成的损害带来经济浩劫。」

© 2020 AFP