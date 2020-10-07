詹姆斯与戴维斯合拿50分 湖人灭热火总冠军赛听牌

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（法新社奥兰多6日电） 詹姆斯今天缴出28分12篮板的「双十」成绩，戴维斯也攻下22分，两人联手率湖人102比96击败热火，在NBA总冠军赛以3胜1败「听牌」。

美国职篮NBA西区龙头洛杉矶湖人在7战4胜制总冠军赛前3场打完后，以2比1领先东区霸主迈阿密热火。

热火明星后卫德拉吉奇（Goran Dragic）、内线好手阿德巴约（Bam Adebayo）在首战双双因伤提前退场，也都缺席第2战、第3战，但阿德巴约今天归队。

这场比赛首节，热火巴特勒（Jimmy Butler）5次出手全部命中，个人独得11分，但湖人靠8成命中率砍进4记三分球，整体投篮命中率也高达5成88，因此以27比22领先热火。次节热火打出8比0开局，一度站上领先，之后双方不断拉锯也互有领先，赫洛（Tyler Herro）中场前3.7秒跳投得手，让热火缩小落后差距，上半场湖人49比47领先热火。

下半场开赛，热火打出5比0开局，一度将比分超前，但湖人回敬10比2攻势，以59比54要回领先，在詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）单节都攻下9分带领下，湖人打完3节以75比70保持领先。末节战况依旧胶着，热火一度靠巴特勒的切入上篮扳平，但湖人很快靠詹姆斯的「3分打」要回领先，之后又在卡德威-波普连拿关键5分的情况下，以95比88将领先拉开，最终6分之差拿下胜利。

湖人今天除詹姆斯有「双十」表现外，戴维斯贡献22分、9篮板，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）、葛林（Danny Green）分别攻下15分、10分。

热火的巴特勒这场比赛有22分、10篮板的「双十」演出，赫洛、罗宾逊（Duncan Robinson）分别攻下18分、17分，阿德巴约则是获得15分。

© 2020 AFP