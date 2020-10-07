达诺关键3分炮 勇士胜马林鱼夺分区系列赛首胜

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（法新社亚特兰大6日电） 达诺今天在7下挥出关键3分炮，让勇士9比5击败马林鱼，在MLB国联分区系列赛开出红盘。

美国职棒大联盟MLB国家联盟分区系列赛，第2种子亚特兰大勇士对上第6种子迈阿密马林鱼的对战今天开打。

这场比赛的1局下半，勇士开路先锋阿库尼亚（Ronald Acuna Jr.）挥出首局首打席全垒打，目前22岁又293天的他，成为MLB史上能在季后赛有此成就最年轻的球员。但马林鱼很快有所回应，下个半局就靠罗哈斯（Miguel Rojas）的阳春弹扳平比数。

3局上半马林鱼攻势再起，头两名打者都安打上垒，1出局后，古柏（Garrett Cooper）、安德森（Brian Anderson）接连两支安打，让马林鱼4比1领先。3下阿库尼亚挨触身球上垒，两出局后，欧苏纳（Marcell Ozuna）、达诺（Travis d'Arnaud）连续两支安打让勇士要回2分。

1分落后的勇士，7下先靠欧苏纳敲出带有打点的安打扳平，再靠达诺的3分炮，以7比4超前，接着史万森（Dansby Swanson）再挥出两分炮，勇士在这个半局扫近6分，在7局结束后，以9比4领先5分。

8局上半马林鱼追回1分，之后双方未再得分，最终勇士4分之差收下胜利，在5战3胜制的国联分区系列赛，以1比0领先马林鱼。

勇士的达诺今天3打数3安打，另获2次保送，打进4分打点，是勇士拿下这场比赛胜利的关键。

© 2020 AFP