飓风危及墨西哥海岸 游客居民疏散

广告 继续浏览后续

（法新社墨西哥坎昆6日电） 墨西哥的加勒比海岸今天遭「极度危险」的戴尔塔飓风（Hurricane Delta）侵袭，当局动员数以千计军人防救灾，并大举疏散居民及沿岸高级海滩度假村的观光客。

戴尔塔飓风在加勒比海上迅速增强，达到第4级飓风程度，风速每小时达209公里到251公里，再往上则为最高级的第5级。根据美国气象预报，预期飓风将于7日上午触及尤加丹半岛（Yucatan Peninsula）。

美国迈阿密的国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，戴尔塔的最大持续风速可达每小时230公里。

国家飓风中心预料，戴尔塔登陆时，会是「极度危险的飓风」，带来「威胁生命的暴潮（storm surge）」、充满破坏性的激浪、劲风及重大山洪暴发的风险。「暴潮」意指飓风引起的海平面上升。

墨西哥的玛雅里维拉（Riviera Maya）海岸沿岸坐落着坎昆（Cancun）等许多重要观光度假小镇，但游客人数因今年2019冠状病毒疾病（COVID-19）直线下滑。

坎昆及其他度假区的旅馆住客都已迁往紧急避难所，当地居民也转移到安全地区；为防范新型冠状病毒传染，紧急避难所都经过消毒。这波疫情在墨西哥夺走超过8万1000条人命，对重要的观光业打击甚大。

一名居民说，定居坎昆5年多来，第一次遇到飓风，心情相当紧张。

有人看到军人戴着口罩和面罩，准备出动防救灾。墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）受访时说：「已下令动员5000名兵力携带所有必要装备，保护人民。」

© 2020 AFP