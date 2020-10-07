高加索冲突 纳哥诺卡拉巴克区半数人口流离失所

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（法新社史提帕纳科特7日电） 高加索国家亚塞拜然近来与境内「纳哥诺卡拉巴克地区」亚美尼亚族分离主义分子陷入激战。纳哥诺卡拉巴克地区官员指出，冲突爆发超过一周，当地已有一半人口流离失所。

亚塞拜然与邻国亚美尼亚曾于1990年代爆发战争，造成大约3万人丧命，期间亚塞拜然西南部的纳哥诺卡拉巴克（Nagorny Karabakh）地区被亚美尼亚族分离主义者掌控，往后两国间的紧张关系持续数十年至今。

双方无视国际社会停火要求，并互相指控对方在9月27日挑起新的冲突，这是1994年两国停火以来爆发的最激烈战斗。

纳哥诺卡拉巴克地区官员贝格拉扬（Artak Beglaryan）告诉法新社：「根据我们初步估计，纳哥诺卡拉巴克地区约有50%人口及90%的妇女和孩童（约7万到7万5000人）已经流离失所。」

贝格拉扬表示，因战乱而流离失所的居民，已经逃到当地其他地方避难，有部分则逃往亚美尼亚和其他安全地区。

亚塞拜然部队的间歇性炮击，已让纳哥诺卡拉巴克主要城市史提帕纳科特（Stepanakert）变成一个满布未爆弹和弹坑的鬼城。

© 2020 AFP