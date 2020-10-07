39国吁中国尊重新疆西藏人权 并关切香港现况

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（法新社纽约联合国总部6日电） 美国、日本及许多欧洲联盟国家今天联合呼吁中国尊重维吾尔等少数民族的人权，并对香港现况表达关切。

德国驻联合国大使霍斯根（Christoph Heusgen）在一场关于人权的会议上宣读这项倡议，他说：「我们呼吁中国尊重人权，尤其是少数宗教及民族族群的权利，特别是在新疆和西藏。」

共有39国签署这项倡议，包括美国、阿尔巴尼亚及波士尼亚等多数欧盟成员国，还有加拿大、海地、宏都拉斯、日本、澳洲、纽西兰等。

这些国家在宣言中表示：「我们深深关切新疆的人权状况及香港的近期发展。」

宣言提到：「我们呼吁中国允许包括联合国人权事务高级专员（UN High Commissioner for Human Rights）在内的独立观察员即刻、有意义且不受约束地进入新疆。」

国际人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）赞许这么多国家签署这份宣言，「即使中国对发声的国家施以持续威胁及恫吓手段」。2019年，英国起草类似宣言，当时仅有23国支持。

但霍斯根今天宣读倡议之后，巴基斯坦特使紧接着起身宣读中国等55国共同声明，谴责任何利用香港现况作为干涉中国内政藉口的行为。

中国驻联合国大使张军对着德国、美国及英国批评他所谓的「虚伪」态度，要求这3国「收起傲慢与偏见，悬崖勒马」。

西方国家外交人员曾表示，中国逐年加大施压力道，劝服联合国成员国不要签署这类声明，否则威胁不让某些国家展延维和任务，或阻止他国在中国建造新的大使馆设施。

中国昨天也率领26国发表联合宣言，呼吁美国停止制裁，他们认为，各国正努力因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，美国此时实施制裁，有违人权。

© 2020 AFP