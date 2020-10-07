WNBA总冠军赛 风暴横扫王牌夺队史第4冠

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶6日电） 美国女子职篮WNBA西雅图风暴今天在总冠军赛第3战得分多点开花，最终以92比59击败头号种子拉斯维加斯王牌，夺得队史第4座总冠军。

风暴队今天4人得分达两位数，其中前锋史都华（Breanna Stewart）攻下全场最高26分，帮助球队在5战3胜制的总冠军赛3连胜横扫王牌队。

风暴曾在2004、2010、2018年获得总冠军，今年第4度夺冠，追平明尼苏达山猫、休士顿慧星两队成就，并列WNBA史上夺冠次数最多的球队。连同本季，风暴在总冠军赛已经拿下11连胜。

史都华在总冠军赛平均每场夺下28.3分，球队夺冠后，她获选总冠军赛最有价值球员（MVP）。

除了史都华的优异表现，队友罗伊德（Jewell Loyd）今天也为风暴贡献19分、9篮板。

下周将满40岁的老将苏．博德（Sue Bird）有5分、7助攻进帐，风暴队史4次夺冠，她都是队上的成员。

风暴今年季后赛6胜0败，是WNBA史上第6次有球队在单一球季的季后赛全胜。

过去还有2013年的山猫（7胜0败）、2010年的风暴（7胜0败）、2002年的洛杉矶火花（6胜0败）、2000年的慧星（6胜0败）及1997年的慧星（2胜0败），曾经有单一季后赛全胜纪录。

今天比赛上半场打完，风暴以43比34领先王牌，下半场开赛，风暴又打出一波12比2的凌厉攻势拉大差距。

王牌队前锋威尔森（A'ja Wilson）贡献队上最多的18分，其中有14分是在第1节夺下。（译者：李晋纬/ 核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP