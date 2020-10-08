传2位女性通过第2轮遴选 世界贸易组织将首见女性职掌

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（法新社日内瓦7日电） 知情人士今天表示，世界贸易组织（WTO）秘书长遴选第2轮结束，候选人名单从5人缩减到2人，两位都是女性，意味无论由谁当选，世贸都将诞生组织成立以来首见的女秘书长。

世贸预料明天才会宣布两位候选人的姓名，但多名熟悉成员国决定的消息人士告诉法新社，奈及利亚财政部长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）、韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希（Yoo Myung-Hee）仍留在遴选名单中。

过去从未有女性职掌过这个全球性的贸易组织。

阿兹维多（Roberto Azevedo）8月辞去世贸秘书长，比规定任期提前一年去职，之后世贸即进入秘书长遴选程序。遴选首轮上月结束，候选人名单从最初的8人缩到5人。

第2轮再从5人刷掉3人，被刷掉的分别是肯亚前外交事务和贸易部长阿米娜．穆罕默德（Amina Mohamed）、沙乌地阿拉伯前经济部长图瓦伊里（Mohammad Maziad Al-Tuwaijri）以及英国前国际贸易大臣佛克斯（Liam Fox）。

本周稍早，欧盟成员国正式表态支持伊卫拉和俞明希。

第3和最后一轮遴选将于本月稍晚展开，预定持续到11月6日，世贸希望届时能就下届秘书长人选达成共识。

© 2020 AFP