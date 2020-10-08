光芒炮轰洋基听牌 田中将大败投

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（法新社洛杉矶7日电） 美国职棒MLB坦帕湾光芒和纽约洋基今天打美联分区系列赛第3战，光芒的凯麦尔、阿罗萨雷纳、培瑞斯都开轰，洋基先发田中将大投4局失5分，光芒最终8比4胜出，系列赛取得听牌优势。

赛前光芒与洋基在系列赛中战成1比1平手，此战2局上光芒的温铎（Joey Wendle）、阿达梅斯（Willy Adames）、培瑞斯（Michael Perez）接连敲出安打，攻下1分；3局下洋基满垒时，贾吉（Aaron Judge）击出高飞牺牲打，追回比数。

不过光芒的凯麦尔（Kevin Kiermaier）4局上轰出3分全垒打，5局上阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）补上1发阳春全垒打，取得5比1领先。洋基5局下靠着勒梅休（DJ LeMahieu）、希克斯（Aaron Hicks）敲安打追回1分。

6局上光芒的培瑞斯敲2分炮后，韩籍的崔志万敲1打点二垒安打，再度拉开比数；洋基队「怪力男」史丹顿（Giancarlo Stanton）8局下轰出2分炮，连5场开轰，缔造洋基季后赛队史纪录。不过终场光芒还是以8比4击败洋基，5战3胜制中夺下2胜，顺利听牌。

光芒先发投手莫顿（Charlie Morton）投5局，被敲4支安打，投2次保送、6次三振，失2分含1责失，夺下胜投。洋基今天推出田中将大先发，不过仅投4局被敲8支安打，投1次保送、4次三振，失5分吞下败投。

© 2020 AFP