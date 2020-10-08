全球染疫不治逾105万人 累计确诊超过3624万例

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（法新社巴黎8日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间8日11时（台湾8日晚间7时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）在全球造成至少105万7084人死亡。

自去年12月疫情首度在中国爆发以来，全球累计确诊超过3624万6220例，其中至少2510万100人目前被认为已经康复。

上述纪录使用法新社汇集各国当局及世界卫生组织（WHO）的数据，恐只反映实际感染总数的一部分。许多国家只检测出现症状或最严重病例。

全球昨天新增5815起死亡及33万4225起确诊病例。印度新增最多死亡病例共971起，其次是美国的910起，巴西734起。

美国仍是疫情最严重国家，累计21万1844人病故、755万1257例确诊，至少299万9895人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（14万8228人丧生、500万694人染疫）、印度（10万5526人丧生、683万5655人染疫）、墨西哥（8万2726人丧生、79万9188人染疫）及英国（4万2515人丧生、54万4275人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有100人染疫丧命；其次依序为比利时（87人）、玻利维亚（70）、巴西（70）及西班牙（70人）。

中国（港澳地区除外）迄今通报8万5500起感染（自昨天起新增11起）、4634人死亡及8万666人已康复。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计36万2199死、986万3711例确诊；欧洲累计23万8573死、609万1470例确诊；美国和加拿大累计22万1382死、772万4063例确诊。

亚洲累计14万8209死、885万6012例确诊；中东地区累计4万8631死、213万6673例确诊；非洲累计3万7100死、154万2067例确诊；大洋洲累计990死、3万2232例确诊。（译者：陈正健/核稿：陈政一）

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