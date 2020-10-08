加拿大减塑 明年底前禁6大类一次性塑胶制品

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（法新社渥太华7日电） 加拿大环境部长今天宣布，2021年底之前，加拿大将禁用塑胶袋、塑胶吸管等一次性塑胶用品；他也坦言，加国在回收方面落后欧洲。

今天公布的禁令另将涵盖搅拌棒、啤酒提环、餐盘以及难以回收的塑胶制餐具，是总理杜鲁道（Justin Trudeau）放眼2030年前消灭塑胶垃圾，兑现气候与环境政见核心的计画一环。

但环境部长威金森（Jonathan Wilkinson）坦言：「我们这方面不在世界的前段班。」

他在记者会上表示：「欧洲许多国家都已走上这条道路，包括英国在内，我们绝对会从他们的成果中学到东西。」

政府表示，加拿大人每年丢弃300万公吨塑胶垃圾，其中包括一年丢弃150亿个塑胶袋、每天丢掉5700万支塑胶吸管，在这之中，仅有9%回收。

威金森表示，渥太华打算把回收率提高到90%，和欧洲2029年目标一致。

他说，即将禁用的6大类塑胶制品，已有「可利用且可负担的替代选择」。

「很多（塑胶）仍会是一次性使用，但它们必须成为可回收的东西，让我们可以保留在经济中，但不会流入环境，造成问题。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP