同是疫情沦落人 川普推文谢强生友善与支持

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普今天与英国首相强生通话，感谢强生对他的友善与支持；川普上周确诊染疫后，在医院短暂度过一个周末，强生今年稍早也因感染新型冠状病毒住进加护病房。

川普推文说：「刚刚才与英国首相强生通过话。」

「在我感染中国病毒逐渐康复之际，非常感谢强生给予的友善与支持。」川普将新型冠状病毒称作中国病毒，加剧华府与北京的紧张关系。

川普说：「我期待接下来几年能与他携手合作，他是个很棒的人。」

强生（Boris Johnson）感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，4月在加护病房住了3个晚上。

川普上周确诊后，2日华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center），5日出院。川普一再淡化疫情的严重性，并拒绝在公开场合戴口罩。

即便冒着接触传染的风险，川普仍于今天回到椭圆形办公室，想藉着重返工作岗位弥补选前27天得在白宫隔离，无法亲身参与竞选造势的窘境。川普目前民调仍大幅落后民主党对手拜登。（实习编译：张怀�u/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP