国际友谊赛 德法主场作战两样情

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（法新社巴黎7日电） 国际足球友谊赛，今天主场作战的德法双强却是两样情，法国今天在7比1血洗乌克兰，德国却在科隆遭土耳其3比3逼和。

在法国国家体育场（Stade de France）进行的法乌之战，地主老少双星吉鲁（Olivier Giroud）与卡文加（Eduardo Camavinga）表现耀眼，让世界杯冠军法国面对受新冠疫情冲击、多名主力无法参赛的乌克兰时轻松写意。

17岁新星卡文加开赛第9分钟的破门，让他成为法国队百年来最年轻的进球国脚。

吉鲁在这第100场的国家队出赛获主帅德尚（Didier Deschamp）钦点担任队长，他则以上半场就梅开二度作为回报，生涯为国家队踢进42球，已仅次于亨利（Thiery Henry）的51球。

在科隆的比赛，德国主帅勒夫（Joachim Loew）则感叹子弟兵竟没法守成，全场三度领先都被追平。

勒夫说：「我深感失望与沮丧，球队这问题已好一阵了，老是在不同比赛发生相同问题。」

最戏剧性的时刻莫过于斯图加特出生、却选择加入土耳其的卡拉曼（Kenan Karaman）在伤停补时的第94分钟攻进追平分，率土耳其完成三度落后、三度扳平的艰辛任务。

© 2020 AFP