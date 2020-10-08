威廉王子广发英雄帖 创设「修复地球奖」鼓励创新做环保

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（法新社伦敦8日电） 英国威廉王子（William）今天创设「史上最具声望的环境奖项」，要透过奖励创新方法，来解决地球面临的几大问题。

「修复地球奖」（Earthshot Prize）将在未来10年内每年奖励5位得主，藉此「刺激改变、协助修复地球」。

威廉王子办公室肯辛顿宫（Kensington Palace）形容，这是「史上最具声望的全球性环境奖项」，灵感来自美国前总统甘乃迪1960年代的「射月」（Moonshot）计画。

威廉说：「这项计画将激励并集结最棒的头脑、最棒的解方，来解决并处理全球一些重大的环境挑战。」

「未来十年是改变的重要十年，时间宝贵，所以我们才认为这个极具雄心的全球奖项，是向前迈进的唯一道路。」

这项计画聚焦在2030年前做到5个「简单但具雄心」的目标，包括「保护并修复自然」、「清净我们的空气」、「恢复海洋生机」、「打造零浪费的世界」、「修复我们的气候」。

奖项将由个人、机构以及商界组成的联盟赞助，每年在全球不同城市举办颁奖典礼，2021年首届典礼将在英国伦敦举行。

奖项可颁给个人或团队不拘，科学家、运动人士、经济学家、政府、商界领袖甚至国家都有资格获奖，得主可获奖金100万英镑（约新台币3713万元）。

评审团则将由全球知名人士组成，包括约旦王后芮尼雅（Queen Rania）、澳洲演员凯特布兰琪（Cate Blanchett）、英国自然学者艾坦勃劳（David Attenborough）、哥伦比亚歌手夏奇拉（Shakira）。

肯辛顿宫表示：「修复地球奖的目标，是把现今围绕环境议题的悲观心态，化为我们能面对这时代最大挑战的乐观氛围。」

「这个奖项不只是在奖励成就。这是一场10年行动…鼓励世人齐心合作，修复地球。」（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP