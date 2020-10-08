小天后泰勒丝公开表态挺拜登 盼他带来疗愈力量

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（法新社华盛顿7日电） 美国流行乐坛人气女歌手泰勒丝今天在社群网站力挺拜登（Joe Biden）成为美国下一任总统，她对2亿多名追踪者说，这位民主党政坛老将可帮助美国展开一段「疗愈过程」。

泰勒丝（Taylor Swift）先前就曾公开抨击现任总统川普，例如8月时就痛批他应对2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情「领导无方」，还试图「颠覆并摧毁」美国投票权。

不过，泰勒丝在Instagram和推特PO出她接受杂志访问内容，则是她首度正式表态支持拜登。

泰勒丝在「V杂志」（V Magazine）的「思维领袖」（Thought Leaders）这一期中说：「每个人都应该拥有一个认真看待全球健康风险、将人民性命视为第一优先的政府。」

泰勒丝补充道：「我将自豪地在今年的总统大选中，把票投给拜登与贺锦丽（Kamala Harris）。我相信在他们的领导之下，美国有机会展开迫切需要的疗愈过程。」

拜登与贺锦丽阵营随即回应泰勒丝的支持。拜登在推特发文说：「泰勒丝，谢谢你的支持，谢谢你在我国这个历史性的关键时刻大声疾呼。」（实习编译：张怀�u/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP