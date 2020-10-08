巴西新冠确诊破500万

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（法新社巴西利亚7日电） 遭2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创的南美洲国家巴西，境内疫情虽然出现趋缓迹象，不过确诊病例今天突破500万例，病故人数直逼15万人，专家表示仍不能掉以轻心。

巴西卫生部过去24小时内通报新增3万1553起病例，总病例累计来到500万694起，仅次美国的755万例确诊与印度的683.5万。

人口2亿1200万的巴西今天新增734人病故，代表从3月传出首例不治迄今，病毒已夺走14万8228条巴西人生命。

巴西染疫病故人数则高居全球第2，仅次于美国21.1万病故，病故数第3是印度的10.5万。

不过巴西的疫情曲线似有放缓趋势，过去1周来，每日平均染疫病故人数为610人，先前6到8月间每日病故人数鲜少低于千人。

巴西过去1周来每日新增病例平均约在2万7000例左右，反观9月初时，每日新增病例均高于4万例。

但专家认为虽然数字有下滑趋势，但巴西疫情仍「令人忧心」。

巴西利亚大学（University of Brasilia）流行病学家桑杰士（Mauro Sanchez）告诉法新社，病例数的下滑「仍不到持续、稳定的程度」。

他说：「因此，虽然开始出现下滑趋势，还没有办法百分之百肯定。」

© 2020 AFP