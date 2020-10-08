美副总统候选人辩论 苍蝇停在彭斯头上成瞩目焦点

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（法新社盐湖城7日电） 今年美国总统大选唯一一场副总统候选人辩论今晚举行，副总统彭斯与民主党副总统候选人贺锦丽忙着交手，观众注意到的却是一只作壁上观的苍蝇…或者说，作「头上」观。

这个不速之客在辩论进行时，停在彭斯（Mike Pence）的白发上长达2分钟，在网路上引发热烈讨论。

彭斯当时正谈到种族不公平及警务改革等严肃议题，这只显眼的大苍蝇突破塑胶玻璃板的重重关卡，停在彭斯这个备位总统头上，然后就安若磐石，度过了漫长2分钟。

塑胶玻璃板是为了防止2019冠状病毒疾病（COVID-19）传播而设置。从电视分割画面可看出，苍蝇在彭斯头上享受「聚光灯浴」时，贺锦丽（Kamala Harris）正盯着彭斯。目前不确定当时她是否看到那只苍蝇，但其他人明显都看到了。

总统川普与民主党总统候选人拜登（Joe Biden）上周的首场辩论在争吵中度过，彭斯与贺锦丽的辩论则较为文明，或许因此，社群媒体的反应也较为平淡。

但这只苍蝇出现后，网民立即宣布，它才是这场辩论的赢家。

帐号为Sykersomatic的网民推文说：「对啦，这场辩论是很重要，但之后大家只会记得那只苍蝇。」

前密苏里州州务卿康德（Jason Kander）说，「那只苍蝇停在彭斯头上很久，应该要接受隔离」，似乎是影射白宫高官染疫趋势扩大。

连拜登都顺便利用这个插曲募款，他推文表示：「捐5美元（约新台币145元）帮助竞选活动起飞。」苍蝇的英语fly同时也是动词「飞」的意思。

同时，拜登竞选阵营火速在网路商店推出「真相苍蝇拍」（Truth Over Flies Fly Swatter），一支10美元。

© 2020 AFP