美副总统辩论用压克力板防疫 专家称效果有限

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（法新社盐湖城7日电） 美国副总统彭斯和民主党籍副总统候选人贺锦丽今天在犹他州盐湖城进行选前辩论，两人将被压克力板隔开。不过专家认为此举无法充分阻挡在会场内流动的病毒微粒。

根据最新资讯，彭斯（Mike Pence）与联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）都不曾验出2019冠状病毒疾病（COVID-19），不过这也不能排除他们在最后一次采检后染疫、甚至在采检前就染疫的可能性，因为病毒在增加到足够的量之前不一定能被验出。

这场辩论会将在盐湖城（Salt Lake City）犹他大学（University of Utah）的金斯柏瑞礼堂（Kingsbury Hall）举行。

马里兰大学（University of Maryland）环境与职业健康教授密尔顿（Donald Milton）向法新社表示：「在辩论者彼此分隔3.6公尺的情况下，压克力隔板无法提供额外的防护。」

他表示，隔板仅能阻挡较大粒径的飞沫传播，「气溶胶（aerosol）微粒能轻易在隔板周围流动，甚至能在隔板后看不见的涡流中累积，让情况恶化，而非改善」。

疫情初期，专家原本推定这种冠状病毒多半是靠打喷嚏或咳嗽所喷出较大粒径的呼吸道飞沫来传播。

这些大粒径飞沫会在几秒之内落地，一般会落在约180公分范围内。

但后来，多项研究显示，正常讲话和呼吸时喷出的较小粒径飞沫也可能是一种传染途径，美国疾病管制暨预防中心（CDC）等卫生机关也纷纷更新防疫方针。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

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