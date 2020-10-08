美副手辩论相对温和 贺锦丽批川普执政失败

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（法新社华盛顿7日电） 美国2020大选唯一一场副手候选人辩论，共和党籍现任副总统彭斯今天与民主党副总统候选人贺锦丽交锋，贺锦丽称川普的新冠防疫为历史性失败，不配寻求连任。

由于川普确诊染疫，让这场副手辩论的重要性意外提升。彭斯与贺锦丽在辩论时相隔12英尺，并都隔有压克力板；现场与会者事前都接受强制快筛，另全都需戴口罩。

若胜选将成为白宫史上最位高权重女性的贺锦丽，完全不浪费时间，猛批川普防疫失职；新冠疫情在美国夺命逾21万，高居全球第一。

为时90分钟的辩论里，贺锦丽（Kamala Harris）一开始就直言「美国民众已见证美国历史上最为失败的一个政府」，以川普这种防疫成绩，根本没资格寻求连任。

「他们（川普政府）知情却隐瞒，总统还说是个骗局。他们把疫情严重性淡化到最低。」

彭斯则回击：「我希望美国民众了解，打从第一天，总统川普就把民众的健康置于首位。」他说对手阵营所列的一些防疫政策，川普政府早已在做，「当我看到对方的计画里所提及的事前筛检、增加新的个人防护装备、研发疫苗等，看起来有点像在抄袭」。

彭斯还痛批，若拜登与贺锦丽胜选，将意味美国人需缴更多税、社会有更多管制、禁止开采油页岩、放弃化石燃料、重创美国能源、让美国经济屈服于中国等。

© 2020 AFP